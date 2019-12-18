Trump'ın azil oylaması bu akşam Temsilciler Meclisi'nde yapılacak

Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekirken, bu senaryo gerçekçi gözükmüyor.
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ABD İÇİN KRİTİK GÜN
ABD Temsilciler Meclisi bugün geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için oylama yapacak. New York Times'ın haberine göre, Demokratların çoğunlukta olduğu 435 koltuklu Temsilciler Meclisi'nde 219 vekil Trump'ın azledilmesi için 'evet' oyu kullanacak. 38 vekil ise kamuoyuna hangi yönde oy kullanacakları yönünde bir işaret vermedi.
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ABD İÇİN KRİTİK GÜN
Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi için salt çoğunluk gerekiyor. New York Times'ın bugün yayınladığı tahmini sayılar temel alındığında, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesinin neredeyse kesin olduğu görülüyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, geçen hafta Trump'a yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.
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ABD İÇİN KRİTİK GÜN
ABD Temsilciler Meclisi daha önce 7'inci ABD Başkanı Andrew Jackson'ı ve 42'inci ABD Başkanı Bill Clinton'ı azletmiş ancak üçte iki çoğunluğun gerektiği Senato söz konusu isimlerin görevden alınmalarını onaylamamıştı. Bugün gerçekleşmesi beklenen oylamada tüm üyeler partilerinin kararına göre oy verirse, Trump ülke tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilen üçüncü başkan olacak.
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SENATO'YA TAŞINACAK
Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı azletmesi durumunda Trump'ın görevden alınması için konu ABD Senatosu'na taşınacak. ABD Anayasası'nda bir başkanın azledilmesine yönelik çok açık ifadeler olmamasına rağmen daha önceki azil soruşturmalarına benzer bir süreç izleniyor.
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SENATO'YA TAŞINACAK
Yerli Amerikalılara soykırım uygulayan ve yüzlerce siyahi kölesi bulunan 7'inci ABD Başkanı Andrew Jackson'a uygulanan yöntemin temel alındığı azil sürecine göre, Senato Trump'ın azli konusunda tam manasıyla bir mahkeme gibi işliyor.
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SENATO'YA TAŞINACAK
ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'daki süreci mahkeme başkanı olarak yönetecek ancak Trump'ın görevden alınmasına yönelik karar Senatörlerin oylaması sonucunda belirlenecek. Roberts'in esas görevi, Senato'daki sürecin hukuki prensiplere sadık bir şekilde işlemesini garanti altına almak olacak. ABD Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.
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GÖREVDEN ALINMASI ZOR
Buna karşın Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato tarafından, özellikle 2020 seçimleri öncesinde azledilmesi kolay gözükmüyor. Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanması gerekiyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunduğu göz önüne alınırsa, Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerekiyor.
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GÖREVDEN ALINMASI ZOR
Trump'ın azledilmesinin mümkün olması için 20 Cumhuriyetçi'nin karşı cepheye geçmeye gerekiyor. ABD Senatosu'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in azil konusunda Trump cephesine sadık bir görüntü verdiği biliniyor McConell kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Meseleyi ele almak konusunda bizimle başkanın pozisyonu arasında bir ayrılık olmayacak" ifadesini kullanmıştı.
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TRUMP AZLEDİLİRSE NE OLACAK?
Trump'ın Senato tarafından görevden alınması durumunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın görevi teslim alacağı resmi tarih olan 20 Ocak 2021'e kadar görevde kalacak. Başkanlık seçimleri, daha önceden planlandığı gibi 3 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.