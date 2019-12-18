Trump'ın azil oylaması bu akşam Temsilciler Meclisi'nde yapılacak

GÖREVDEN ALINMASI ZOR Buna karşın Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato tarafından, özellikle 2020 seçimleri öncesinde azledilmesi kolay gözükmüyor. Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanması gerekiyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunduğu göz önüne alınırsa, Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerekiyor.