Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyor!

    Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyor!

    Gryfino kasabasında bulunan 'Crooked Ormanı'ndaki ağaçlar, köklerinden itibaren 90 derecelik bir eğimle büyüyor.

    AA
    06.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
    1 / 10
    Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyorNext

    Polonya'nın kuzey batısındaki Gryfino kasabasında bulunan 'Crooked Ormanı'ndaki ağaçlar, köklerinden itibaren 90 derecelik bir eğimle büyüyor. Yaklaşık 400 çam ağacından oluşan korudaki ağaçların bu şekilde bükülerek uzamasının nedeni ise bilinmiyor.

    Etiketler: son dakika , son haberler , HABERLER

    En Yeni Foto Galeriler

    Dünyanın altın zengini ülkeleri belli oldu! Türkiye artışta bakın kaçıncı sırada...

    Dünyanın altın zengini ülkeleri belli oldu! Türkiye artışta bakın kaçıncı sırada...

    Yıl dönümünü böyle kutladılar

    Yıl dönümünü böyle kutladılar

    Kış dolabınızı şirinleştirecek 6 akıllı dokunuş

    Kış dolabınızı şirinleştirecek 6 akıllı dokunuş

    Bir nişan partisine giderken nasıl giyineceğinize dair 5 tavsiye

    Bir nişan partisine giderken nasıl giyineceğinize dair 5 tavsiye

    Sosyal medyayı karıştıran kare!

    Sosyal medyayı karıştıran kare!

    Okullarda zorbalığı durdurmak için 9 yöntem

    Okullarda zorbalığı durdurmak için 9 yöntem

    Kış sebzelerini pişirirken çok işinize yarayacak 12 ipucu

    Kış sebzelerini pişirirken çok işinize yarayacak 12 ipucu

    Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyor!

    Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyor!

    Bu yıl görmeniz gereken 100 plaj! Suları temiz bilen az...

    Bu yıl görmeniz gereken 100 plaj! Suları temiz bilen az...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri