Bu ağaçların sırrını kimse çözemiyor!

Polonya'nın kuzey batısındaki Gryfino kasabasında bulunan 'Crooked Ormanı'ndaki ağaçlar, köklerinden itibaren 90 derecelik bir eğimle büyüyor. Yaklaşık 400 çam ağacından oluşan korudaki ağaçların bu şekilde bükülerek uzamasının nedeni ise bilinmiyor.
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