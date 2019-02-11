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Mehmet Ali Erbil'in kardeşi içini döktü: Bu adamın sahibi kim?

Mehmet Ali Erbil, ekim ayında evin düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede 4 ayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabında anlattı...

Hürriyet Haber
11.02.2019 - 11:43 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbilin kardeşi içini döktü: Bu adamın sahibi kimNext

Mehmet Ali Erbil, ekim ayında evin düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede 4 ayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabında anlattı...

Etiketler: yoğun bakım

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