Mehmet Ali Erbil'in kardeşi içini döktü: Bu adamın sahibi kim?
Mehmet Ali Erbil, ekim ayında evin düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede 4 ayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabında anlattı...
Mehmet Ali Erbil, ekim ayında evin düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede 4 ayı geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabında anlattı...
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