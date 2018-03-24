'Bu adam sana nasıl baktı' diyenlere müthiş bir ders verdi

Başarılı bir blogger ve online pazarlamacı olan Jenna Kutcher Instagram hesabını hackleyen ve "Bu vücutla kocanı nasıl tavladın?" gibi çirkin sorularla karşısına çıkan internet trollerine yine Instagram hesabından cevap verdi ve takipçilerinden büyük destek gördü.
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