Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlum aç öldü!

Suriye’de merkezi yönetimin abluka altına aldığı Doğu Guta bölgesinde yoğun hava saldırıları sürerken, yaşanan kayıplar yürek burkuyor. Saldırıların son kurbanı ise 2 yaşındaki Emir oldu. Anne Heba Amuri, Emir'in cansız bedenine sarılarak gözyaşları dökerken, "Oğlum aç öldü" diye haykırıp isyan etti.
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