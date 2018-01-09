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    Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlum aç öldü!

    Suriye’de merkezi yönetimin abluka altına aldığı Doğu Guta bölgesinde yoğun hava saldırıları sürerken, yaşanan kayıplar yürek burkuyor. Saldırıların son kurbanı ise 2 yaşındaki Emir oldu. Anne Heba Amuri, Emir'in cansız bedenine sarılarak gözyaşları dökerken, "Oğlum aç öldü" diye haykırıp isyan etti.

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:
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    Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlum aç öldüNext

    İki yaşındaki Emir el Baş, Şam’a komşu Doğu Guta bölgesinde hayatını kaybeden masum çocuklardan sadece biri...

    Etiketler: suriye , idlib , doğu guta , sivil kayıp , emir , Heba Amuri , emir el baş , mahmut el baş

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