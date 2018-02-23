Brunch'ında zengin seçenekler sunan adresler

Brunch İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime; geç yapılan kahvaltı veya kahvaltıyla öğlen yemeğini birleştirme anlamına geliyor. Özellikle hafta sonları en keyifli etkinliklerin başında geliyor. Açık büfe keyfiyle, uzun uzun yapılan brunchlar için bazen herkes hafta sonunun gelmesini bekler. İşte brunch yapılabileceğiniz yerlerden bazıları...
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