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Brunch'ında zengin seçenekler sunan adresler

Özellikle keyifli bir haftasonunun olmazsa olmazı brunch için tekrar tekrar gitmek isteyeceğiniz mekanlardan bazıları...

Fotoğraflar: Instagram, Foursquare
23.02.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:
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Brunchında zengin seçenekler sunan adreslerNext

Brunch İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime; geç yapılan kahvaltı veya kahvaltıyla öğlen yemeğini birleştirme anlamına geliyor. Özellikle hafta sonları en keyifli etkinliklerin başında geliyor. Açık büfe keyfiyle, uzun uzun yapılan brunchlar için bazen herkes hafta sonunun gelmesini bekler. İşte brunch yapılabileceğiniz yerlerden bazıları...

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