Brooke Shields: Güzel olmak kaderinde yazılı

1980'li yıllarda kahverengi saçları, mavi gözleri ve ışıltılı gülüşüyle döneminin güzellik simgesi olan Brooke Shields, bugün 54 yaşında iki çocuk annesi bir kadın. Bir yandan kariyerini sürdüren bir yandan da mutlu bir evlilik yürüten Shields, gittiği tatilde çekilen bikinili bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.



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