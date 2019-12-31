Brooke Shields: Güzel olmak kaderinde yazılı

Bir dönemin "güzellik ikonu" geçip giden yıllara nasıl direndiğini, ne kadar da güzel yaş aldığını gözler önüne serdi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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1980'li yıllarda kahverengi saçları, mavi gözleri ve ışıltılı gülüşüyle döneminin güzellik simgesi olan Brooke Shields, bugün 54 yaşında iki çocuk annesi bir kadın. Bir yandan kariyerini sürdüren bir yandan da mutlu bir evlilik yürüten Shields, gittiği tatilde çekilen bikinili bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Shields, kendisini üne kavuşturan yapımlardan biri olan Blue Lagoon (Mavi Göl) filmine gönderme yaptığı pozunu "Bir başka Mavi Göl" notuyla paylaştı. Yıldızın bu pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Brooke Shields sinemadaki ilk çıkışını henüz 12 yaşındayken rol aldığı Pretty Baby adlı filmle yaptı. O filmden sonra bir anda yapımcıların dikkatini çeken Shields, 1980 tarihli Blue Lagoon adlı filmle genç yaşta şöhreti yakaladı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Bir yıl sonra da Endless Love (Affedilmeyenler) adlı filmde rol aldı. Bu sayede şöhretini pekiştirdi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Brooke Shields, 80'lerde hiç almadığı kaşları, "bekaret" itirafları, Michael Jackson ile yakınlığı ve Andre Agassi ile evliliği gibi konularla da gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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"Zamansız güzelliğin" simgesi olan Shields, birkaç yıl önce yüzüne estetik müdahale yaptırdığında da tepki çekmişti. Ünlü oyuncu o dönemde verdiği bir röportajda çok eski fotoğraflarına bakmanın kendisine "yürek sızısı" verdiğini de itiraf etmişti.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Brooke Shields 2001 yılından bu yana yapımcı Chris Henchy ile evli. Çiftin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.