Kirasını bile ödeyemiyordu! Risk aldı, evini açtı... Sonrası inanılmaz...

Brian Chesky, giderek popüler olan dünyanın birçok yerinde konaklama imkanı sağlayan Airnb’nin kurucularından biri. Aynı zamanda şirketin CEO’su olan Chesky, Airbnb’nin başarıya ulaşmasında oldukça önemli role sahip. Peki Brain Chesky’nin başarısının sırrı nedir?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.