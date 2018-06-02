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Kirasını bile ödeyemiyordu! Risk aldı, evini açtı... Sonrası inanılmaz...

Dünyanın en popüler konaklama uygulaması Airbnb'nin arkasındaki isim Brian Chesky'nin başarı hikayesi ilginç detaylar içeriyor. İşte Chesky'nin başarısının sırları...

Hürriyet Haber
02.06.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:
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Kirasını bile ödeyemiyordu Risk aldı, evini açtı... Sonrası inanılmaz...Next

Brian Chesky, giderek popüler olan dünyanın birçok yerinde konaklama imkanı sağlayan Airnb’nin kurucularından biri. Aynı zamanda şirketin CEO’su olan Chesky, Airbnb’nin başarıya ulaşmasında oldukça önemli role sahip. Peki Brain Chesky’nin başarısının sırrı nedir?

Etiketler: Airbnb'nin başarısı , Brian Chesky'nin başarısı , Chesky'nin başarı sırları , kobi haberleri

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