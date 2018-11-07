Brezilya'nın en güzel kalçası

Brezilya'da geleneksel olarak düzenlenen Kalça Güzeli (Miss Bum Bum) yarışması sonuçlandı. Ülkenin dört bir yanından adayların podyuma çıktığı yarışma Sao Paolo kentinde gerçekleşti. Kalabalık bir izleyici topluluğunun yanı sıra bir basın ordusunun da takip ettiği yarışmada birinciliği Rondonia bölgesinden Ellen Santana kazandı. İşte yarışmadan objektiflere yansıyanlar.
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