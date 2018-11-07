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Brezilya'nın en güzel kalçası

Brezilya'da her yıl merakla beklenen geleneksel yarışma sonuçlandı. İşte renkli görüntüler.

Hürriyet Haber
07.11.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:
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Brezilyanın en güzel kalçası Next

Brezilya'da geleneksel olarak düzenlenen Kalça Güzeli (Miss Bum Bum) yarışması sonuçlandı. Ülkenin dört bir yanından adayların podyuma çıktığı yarışma Sao Paolo kentinde gerçekleşti. Kalabalık bir izleyici topluluğunun yanı sıra bir basın ordusunun da takip ettiği yarışmada birinciliği Rondonia bölgesinden Ellen Santana kazandı. İşte yarışmadan objektiflere yansıyanlar.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS, AFP, AP

Etiketler: miss bum bum , bayan kalça

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