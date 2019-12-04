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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
04 Aralık 2019 - 00:00,

Fenomen isim bunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Brezilyalı vücut geliştirme sporcusunun paylaştığı fotoğraflar tartışma yarattı.

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 48 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Valdir Segato, sosyal medya hesabından sık sık vücudunun fotoğraflarını paylaşıyor.

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Sıra dışı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen Valdir Segato'nun bisepsleri yaklaşık 60 cm kalınlığında.

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Vücuduna yağ bazlı içerik olan sintol enjekte ettiren Valdir Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılıyor.

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Doktorların uyarısına rağmen Valdir Segato vücuduna sintol enjekte ettirme tutkusundan bir türlü vazgeçmiyor.

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Valdir Segato'nun yıllar içindeki değişimini gösteren fotoğraflar, vücut geliştirme sporcusunun sağlığı konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor.

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Valdir Segato iri vücudun yalnızca vücut geliştirme sporu yaparak mümkün olamayacağını düşünüyor.

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Bu sebeple Valdir Segato düzenli olarak vücuduna sintol enjekte ediyor.

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Yağ, alkol, ağrı kesici gibi maddelerin karışımından oluşan sintolun vücutta ağır tahribata yol açtığı biliniyor.

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Uzmanlar vücuda sintol enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

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Kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle vücudunda çürümeler oluşan ve hatta ölen kişilerin de olduğu biliniyor.

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Sintolun saymakla bitmeyen zararlarına rağmen Valdir Segato, 2013 yılından bu yana düzenli olarak enjeksiyon yaptırmayı sürdürüyor.

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Valdir Segato sintol enjeksiyonu sayesinde biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını söylüyor.

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Fotoğraflardan şüphe duyanlar için Valdir Segato, hesabındaki bir paylaşımda, "Fotoşop yok" notunu düştü.

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Vücut ölçülerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya yönelik çabalarına rağmen bazı kullanıcılar yine de açıklamaları ve kanıt olarak gösterilen paylaşımları yeterli bulmuyor.

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Kullanıcılardan biri, "Bisepslerin sahte" derken bir diğeri ise, "Güzel fotoşop dostum" yorumunda bulunuyor.

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Bazı kullanıcılar ise fotoğrafların gerçek olduğunu söylüyor ve "Lütfen artık dur. Çirkin görünüyorsun" yazıyor.

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Çok sayıda kullanıcı da Valdir Segato'nun saplantılı tutkusundan vazgeçmesi için Brezilyalı sporcuyu uyarıyor.

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Bazıları ise Valdir Segato'nun psikoljik destek alması gerektiğini düşünüyor.

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