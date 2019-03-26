ArtÄ±k devir Instagram, Snapchat gibi uygulamalarÄ±n devri. YeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca kadÄ±n bu tÃ¼r sosyal medya uygulamalarÄ± iÃ§in fotoÄŸraf Ã§ekiyor, o pozlarÄ± filtreler yardÄ±mÄ±yla "makyajlÄ±yor" kusurlarÄ±nÄ± rÃ¶tuÅŸlayÄ±p kendini istediÄŸi gibi gÃ¶steriyor.
Ama iÅŸ sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor son dÃ¶nemde. Tahmin edilenden Ã§ok daha fazla sayÄ±da kadÄ±n, bÃ¼tÃ¼n bu sosyal medya ve akÄ±llÄ± telefon uygulamalarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra bununla yetinmeyip estetik cerrahlarÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alÄ±yor. Ä°stedikleri tek ÅŸey akÄ±llÄ± telefon ve sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n filtreleri yardÄ±mÄ±yla yaptÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri gerÃ§ek hayata da uyarlamak.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.