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Brezilya kalçasÄ± için ölümü bile göze alÄ±yorlar

ArtÄ±k devir Instagram, Snapchat gibi uygulamalarÄ±n devri. YeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca kadÄ±n bu tÃ¼r sosyal medya uygulamalarÄ± iÃ§in fotoÄŸraf Ã§ekiyor, o pozlarÄ± filtreler yardÄ±mÄ±yla "makyajlÄ±yor" kusurlarÄ±nÄ± rÃ¶tuÅŸlayÄ±p kendini istediÄŸi gibi gÃ¶steriyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

HÃ¼rriyet Haber
26.03.2019 - 16:24 | Son GÃ¼ncelleme:
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Brezilya kalÃ§asÄ± iÃ§in Ã¶lÃ¼mÃ¼ bile gÃ¶ze alÄ±yorlarNext

Ama iÅŸ sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor son dÃ¶nemde. Tahmin edilenden Ã§ok daha fazla sayÄ±da kadÄ±n, bÃ¼tÃ¼n bu sosyal medya ve akÄ±llÄ± telefon uygulamalarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra bununla yetinmeyip estetik cerrahlarÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alÄ±yor. Ä°stedikleri tek ÅŸey akÄ±llÄ± telefon ve sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n filtreleri yardÄ±mÄ±yla yaptÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri gerÃ§ek hayata da uyarlamak.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

Etiketler: brezilya kalÃ§asÄ± , kim kardashian , jennifer lopez , nicki minaj

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