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Brad'in yeni aÅŸkÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Eski eÅŸi Jennifer Aniston'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼len Pitt, bambaÅŸka birine aÅŸÄ±k olmuÅŸ!

HÃ¼rriyet Haber
12.04.2018 - 09:37 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bradin yeni aÅŸkÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±Next

Bir zamanlarÄ±n yÄ±ldÄ±z Ã§ifti Brad Pitt ve Angelina Jolie yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana neredeyse iki yÄ±l geÃ§ti. Herkes onlarÄ±n kalplerini kimlere kaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± merakla beklerken iddialar da ardÄ± ardÄ±na geldi. Pitt'in adÄ± Ã¶nce aralarÄ±nda Sienna Miller'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸiyle anÄ±ldÄ±. Hatta bir ara eski eÅŸi Jennifer Aniston'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncu hakkÄ±ndaki son haberler herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

FotoÄŸraflar: Instagram, AFPÂ

Etiketler: Brad Pitt , Neri Oxman , Angelina Jolie

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