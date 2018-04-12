Brad'in yeni aÅŸkÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Bir zamanlarÄ±n yÄ±ldÄ±z Ã§ifti Brad Pitt ve Angelina Jolie yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana neredeyse iki yÄ±l geÃ§ti. Herkes onlarÄ±n kalplerini kimlere kaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± merakla beklerken iddialar da ardÄ± ardÄ±na geldi. Pitt'in adÄ± Ã¶nce aralarÄ±nda Sienna Miller'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸiyle anÄ±ldÄ±. Hatta bir ara eski eÅŸi Jennifer Aniston'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncu hakkÄ±ndaki son haberler herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.