Bu adam çocuklarımın yaşadığı eve nasıl rahatça girer!
Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Resmi boşanma sürecinde çocuklarının velayeti konusunu bir türlü düzene koyamayan çiftin arasında şimdi de bir genç adam yüzünden gerilim çıktı.
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