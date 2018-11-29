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Bu adam çocuklarımın yaşadığı eve nasıl rahatça girer!

Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Resmi boşanma sürecinde çocuklarının velayeti konusunu bir türlü düzene koyamayan çiftin arasında şimdi de bir genç adam yüzünden gerilim çıktı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
29.11.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:
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Bu adam çocuklarımın yaşadığı eve nasıl rahatça girerNext

ABD magazin basınında yer alan bazı iddialara göre Brad Pitt'in canı, eski eşinin hayatına aldığı 21 yaşındaki Oliver Crane yüzünden sıkılıyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: oliver crane

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