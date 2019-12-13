Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocuklarÄ± "ikiye bölündü"
Hollywood'da bir zamanlarÄ±n gÃ¶zde Ã§ifti olan Brad Pitt ve Angelina Jolie arasÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmak bilmiyor. GeÃ§miÅŸin Brangelina'sÄ± ÅŸimdi de bambaÅŸka bir iddiayla manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
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1
BoÅŸanmanÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde Ã§ocuklarÄ±na ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen, hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra temize Ã§Ä±kan Brad Pitt iÃ§in altÄ± Ã§ocuÄŸunu aynÄ± anda gÃ¶rmek giderek zorlaÅŸmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
2
US Weekly dergisinin iddiasÄ±na gÃ¶re Brad Pitt, Noel tatilinde altÄ± Ã§ocuÄŸunu birden gÃ¶rmek isterken sadece Ã¼Ã§Ã¼yle Ã¶zlem giderebilecek.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
3
Ä°ddiaya gÃ¶re, Brad Pitt'in sadece Ã¼Ã§ biyolojik Ã§ocuÄŸu yÄ±lÄ±n bu Ã¶nemli gÃ¼nlerinde babalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacak.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
4
13 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh ile 11 yaÅŸÄ±ndaki ikizler Knox ve Vivienne, Noel'i babalarÄ±yla birlikte geÃ§irecek. Ancak; Ã§iftin Ã¼Ã§ evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu Zahara, Pax Thien ve okuduÄŸu GÃ¼ney Kore'den tatil iÃ§in ABD'ye dÃ¶necek olan Maddox, Pitt'in yanÄ±na gitmeyip anneleriyle birlikte kalacak.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
5
Us Weekly'ye konuÅŸan bir kaynak Pitt'in diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu hiÃ§ deÄŸilse bir geceliÄŸine yanÄ±nda gÃ¶rmek istediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
6
Brad Pitt ile biyolojik Ã§ocuklarÄ± bir gece birlikte olacaklar ve yanlarÄ±nda bir gÃ¶zlemci olmayacak. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Maddox'a ÅŸiddet uygulamakla suÃ§lanan Pitt, uzun zamandÄ±r Ã§ocuklarÄ±nÄ±, yanlarÄ±nda bir gÃ¶zlemci olmadan gÃ¶remiyordu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
7
Bu, Brad Pitt'in 2016'da Angelina Jolie ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Ã¼Ã§Ã¼ eksik de olsa Ã§ocuklarÄ±yla baÅŸ baÅŸa geÃ§ireceÄŸi ilk Noel olacak.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
8
Ã‡iftin evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±ndan Zahara'nÄ±n Pitt ile arasÄ± iyi olsa da 18 yaÅŸÄ±ndaki Maddox ve 16 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien, boÅŸanma sÃ¼recinde anneleri Jolie'nin yanÄ±nda tavÄ±r almÄ±ÅŸlardÄ±.