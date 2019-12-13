13 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh ile 11 yaÅŸÄ±ndaki ikizler Knox ve Vivienne, Noel'i babalarÄ±yla birlikte geÃ§irecek. Ancak; Ã§iftin Ã¼Ã§ evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu Zahara, Pax Thien ve okuduÄŸu GÃ¼ney Kore'den tatil iÃ§in ABD'ye dÃ¶necek olan Maddox, Pitt'in yanÄ±na gitmeyip anneleriyle birlikte kalacak.



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