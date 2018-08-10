Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Bozcaada’nın en iyi 10 mekânı

    Bozcaada’nın en iyi 10 mekânı

    Turkuvaz denizi, çavuş üzümü, eski sokaklarıyla sizi bekliyor.

    Hürriyet Haber
    10.08.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Bozcaada’nın en iyi 10 mekânıNext

    Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale’ye bağlı küçücük bir ada... Arnavutkaldırımı sokakları, kendine has mimarisi, Rum ve Türk mahalleleri, rengârenk ahşap taburelerde oturduğunuz kahveleri ve restoranları, bağları, buz gibi ama berrak deniziyle Bozcaada’da olmanın tam zamanı. Üzümler dallarında olgunlaşırken bağbozumu dönemi de hızla yaklaşıyor. Şenlikler eylül başında yapılacak. Peki Bozcaada’ya gidelim ama orada ne yapalım, nereleri görelim? Seyahat yazarları, gazeteciler ve Bozcaada âşığı ünlü isimler sizin için seçti. ◊ İrem AYCI/ ayciren@gmail.com

    Etiketler: Bozcaada , MEKAN , RUM

    En Yeni Kelebek Galeriler

    Sevgilim değil, kemancım

    Sevgilim değil, kemancım

    Bozcaada’nın en iyi 10 mekânı

    Bozcaada’nın en iyi 10 mekânı

    Merve eridi!

    Merve eridi!

    Fotoğraf sorusu sinirlendirdi

    Fotoğraf sorusu sinirlendirdi

    Siz beni hep böyle sevin

    Siz beni hep böyle sevin

    Yoksa bir bebek daha mı geliyor

    Yoksa bir bebek daha mı geliyor

    Doğum günü kutlaması iyi başladı, kötü bitti

    Doğum günü kutlaması iyi başladı, kötü bitti

    Bu ev sensiz bomboş geliyor şimdi: Sevenler ayrıldı, aşk yuvası satılıyor

    Bu ev sensiz bomboş geliyor şimdi: Sevenler ayrıldı, aşk yuvası satılıyor

    Değişimin böylesi!

    Değişimin böylesi!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri