Bozcaada’nın en iyi 10 mekânı

Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale’ye bağlı küçücük bir ada... Arnavutkaldırımı sokakları, kendine has mimarisi, Rum ve Türk mahalleleri, rengârenk ahşap taburelerde oturduğunuz kahveleri ve restoranları, bağları, buz gibi ama berrak deniziyle Bozcaada’da olmanın tam zamanı. Üzümler dallarında olgunlaşırken bağbozumu dönemi de hızla yaklaşıyor. Şenlikler eylül başında yapılacak. Peki Bozcaada’ya gidelim ama orada ne yapalım, nereleri görelim? Seyahat yazarları, gazeteciler ve Bozcaada âşığı ünlü isimler sizin için seçti. ◊ İrem AYCI/ ayciren@gmail.com
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