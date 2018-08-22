Boyunca üç çocuğu var: Hala efsane

1990'lı yılların ünlü modellerinden Claudia Schiffer, yıllara meydan okuyor. Üç çocuğu ve eşiyle İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Schiffer, lüks yatla çıktığı gezintide görüntülendi. Üç çocuk sahibi olan Schiffer'ın hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü korumayı başardığı da gözlerden kaçmadı.
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