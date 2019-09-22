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Böylesi yok! 15 günde yaptÄ±... Gören fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekiyor

HAMDULLAH Aksoy bir hafriyatÃ§Ä±. Ä°stanbulâ€™un kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan, trafiÄŸinden kaÃ§mak iÃ§in Riva deresi Ã¼zerine kendi emekleriyle 15 gÃ¼nde yÃ¼zen ev yaptÄ±. FotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n, gezginlerin ilgi odaÄŸÄ± olan bu evde huzuru, mutluluÄŸu bulduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Elif YAVUZ-BuÄŸra BENLÄ°OÄžLU-Ali AKSOYER/Ä°STANBUL, (DHA)Â
22.09.2019 - 11:40 | Son GÃ¼ncelleme:
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BÃ¶ylesi yok 15 gÃ¼nde yaptÄ±... GÃ¶ren fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekiyorNext

Ä°stanbul Beykozâ€™da, Riva deresi Ã¼zerinde gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtan, hemen herkesin ilgisini Ã§eken yÃ¼zen bir ev bulunuyor.

Etiketler: ev , haberler
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