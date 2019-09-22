Haberler >Ekonomi>Böylesi yok! 15 günde yaptÄ±... Gören fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekiyor
Böylesi yok! 15 günde yaptÄ±... Gören fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekiyor
HAMDULLAH Aksoy bir hafriyatÃ§Ä±. Ä°stanbulâ€™un kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan, trafiÄŸinden kaÃ§mak iÃ§in Riva deresi Ã¼zerine kendi emekleriyle 15 gÃ¼nde yÃ¼zen ev yaptÄ±. FotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n, gezginlerin ilgi odaÄŸÄ± olan bu evde huzuru, mutluluÄŸu bulduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.
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