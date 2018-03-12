Böyle vurdu! Afrin'den peş peşe zaferler...

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
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