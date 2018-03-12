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    Böyle vurdu! Afrin'den peş peşe zaferler...

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

    AFRİN / ANKARA (AA)
    12.03.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:
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    Böyle vurdu Afrinden peş peşe zaferler...Next

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

    Etiketler: TSK , Afrin , ÖSO , gündem
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