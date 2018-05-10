Böyle görüntülendiler! Tüm dünya şoke oldu

Hong Kong'daki tabut dairelerde kötü koşullarda yaşayan işçilerin durumu pek çok kez gündeme geldi. Ancak hala Birleşmiş Milletler'in 'insanlık onuruna aykırı' olarak tanımladığı dairelerde yaşayan 200 bin kişi var.
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