Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP
15 Kasım 2019 - 00:56,
Böyle feryat ettiler
Lübnanlı protestocu Alaa Abou Fakhr'in cezanesinde gözyaşları sel oldu.
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Lübnan’da 17 Ekim'den beri devam eden protestolarda ölüm haberleri gelmeye başladı.
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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, önceki gün protestoculara, "Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak" çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, bir eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
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Bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan Ebu Fahr, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Choueifat Belediye üyesi olduğu öğrenilen Ala Ebu Fahr isimli protestocunun oğlu ve karısının gözleri önünde vurulduğu öğrenildi.
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Ebu Fahr'ın vurulmasının yanlışlıkla mı yoksa kasti mi olduğu henüz net değil.
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Konuya ilişkin Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri aracın Halde bölgesinden geçişi sırasında yolu kapatma eylemi yapan bir gruba denk geldiği belirtildi.
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Ordudan yapılan açıklamada ayrıca, eylemcinin ölümüne neden olan askerin askeri yargıya sevk edildiği duyuruldu.
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Protestocunun cenazesinde ise göz yaşları sel oldu.
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Ayakta zor durduğu görülen eşinin tabuta sarılıp feryat ettiği anlar kameralara yansıdı.
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Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.
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Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.
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Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.