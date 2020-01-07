Böyle bir fetişi var!

İngiltere'de iki çocuk annesi Esther Houghton fetişiyle görenleri şaşırtıyor.50 yaşındaki kadın İngilizlerin o meşhur telefon kulübesine büyük ilgi duyuyor.Evinde, bahçesinde hatta elbiselerinde bile telefon kulübesi var.İngiliz anne telefon kulübesinde gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarını çıkardığı sırada iki oğlu için Beni melek sanmıyorlar dedi. Esther söylediğine göre telefon kulübelerine 17 yıl önce yani 30'lu yaşlarındayken ilgi duymaya başlamış.Evini de telefon kulübeleri süsleriyle donatan kadın 3 bin sterlin (23 bin lira) harcadığını söylüyor.Esther, “Fotoğraf çekerken öğleden sonra saat 16.00 civarındaydı, sessiz olacağını düşündüğümüz bir yere gittik, ancak bisikletçiler, yürüyüşçüler ve erkekler bana arabadan bağırıyordu” dedi.Seksi pozlar veren kadın, Çok utanç vericiydi, ama neden olmasın? diyor.50 yaşındaki kadın yakın gelecekte evine tam boyutlu bir telefon kulübesi ekleyerek bir adım daha ileri gitmeyi planlıyor.