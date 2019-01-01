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    Haberler >Gündem>Boşanma, tehdit, kaza, hakaret... Ünlülerin yolu 2018'de adliyelerden geçti!

    Boşanma, tehdit, kaza, hakaret... Ünlülerin yolu 2018'de adliyelerden geçti!

    Müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu. Bu yıl birçok ünlü isimin yolu, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, örgüt üyeliği gibi nedenlerle İstanbul'daki adliyelerden geçti.

    AA
    01.01.2019 - 13:13 | Son Güncelleme:
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    Boşanma, tehdit, kaza, hakaret... Ünlülerin yolu 2018de adliyelerden geçtiNext

    Müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.

    Bu yıl birçok ünlü isimin yolu, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, örgüt üyeliği gibi nedenlerle İstanbul'daki adliyelerden geçti.

    Etiketler: çağatay ulusoy , atilla taş , beşiktaş , oktay kaynarca

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