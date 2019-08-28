Seda Türkmen ve oyuncu Bora Akkaş boşanıyor

Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım adlı dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti.
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