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Seda Türkmen ve oyuncu Bora Akkaş boşanıyor

Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.

Özge Eğrikar
28.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Seda Türkmen ve oyuncu Bora Akkaş boşanıyorNext

Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım adlı dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti.

Etiketler: boşanıyor

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