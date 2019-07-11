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Boşanıyorlar!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, Amerika’da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak’la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

Özge Eğrikar
11.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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BoşanıyorlarNext

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, Amerika’da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak’la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

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