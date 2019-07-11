Boşanıyorlar!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, Amerika’da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak’la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, Amerika’da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği, kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak’la yollarını ayırdı. Çift önceki gün boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.