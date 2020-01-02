Fransa'da her iki soyadÄ±n birleÅŸiminden oluÅŸan bir soyadÄ± belirlenebiliyor Ã‡oÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde boÅŸanan anne, Ã§ocuÄŸuna kendi soyadÄ±nÄ± verebilmektedir. FransÄ±z Medeni Kanunâ€™da; doÄŸum anÄ±nda veya hemen akabinde hem annesine hem de babasÄ±na soy baÄŸÄ± ile baÄŸlÄ±ysa, anne ve baba Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nÄ± birlikte belirlerler. Ã‡ocuÄŸun soyadÄ± olarak eÅŸlerden birinin soyadÄ± seÃ§ilebileceÄŸi gibi eÅŸlerin her ikisinin soyadÄ±nÄ±n birleÅŸiminden oluÅŸan bir soyadÄ± da belirlenebilir. Ã‡ocuÄŸun soy baÄŸÄ± anne veya babadan sadece biri ile kurulmuÅŸsa, diÄŸeriyle kesilmiÅŸse (bir boÅŸanma sÃ¼reciyle) bu durumda Ã§ocuk kiÅŸisel baÄŸ kurduÄŸu ebeveynin soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaktÄ±r.