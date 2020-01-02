BoÅŸandÄ±ktan sonra çocuk annesinin soyadÄ±nÄ± alabilir mi?
TÃ¼rk hukuk sisteminde, Ã§ocuÄŸun anne ve babasÄ± evliyse babanÄ±n soyadÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±, evli deÄŸillerse annenin soyadÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± TÃ¼rk Medeni Kanunuâ€™nda hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. â€œEvliliÄŸin boÅŸanma ile sonuÃ§lanmasÄ± durumunda Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik meydana gelir mi, Ã§ocuk annenin soyadÄ±nÄ± kullanabilir mi?â€™ sorularÄ± Ã¼lkemizde sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelmektedir.
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1
Yasaya gÃ¶re evlenmenin boÅŸanma ile sonuÃ§lanmasÄ± durumunda, Ã§ocuÄŸun velayeti anneye verilse dahi Ã§ocuk babanÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmaya devam etmektedir. EÅŸlerin, evliliÄŸin devamÄ± boyunca ve evliliÄŸin sonra ermesi durumunda sahip olduklarÄ± hak ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± hukuksal konumda olduklarÄ±, bu nedenle de erkeÄŸe velayet hakkÄ± kapsamÄ±nda tanÄ±nan Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nÄ± seÃ§me hakkÄ±nÄ±n kadÄ±na tanÄ±nmamasÄ±, velayet hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonucunu doÄŸurmakta, aile iÃ§inde kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸine aykÄ±rÄ± olmakla birlikte bazÄ± durumlarda Ã§ocuÄŸun menfaatine de aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil etmektedir.
2
SoyadÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi isteÄŸi hangi nedenlerden dolayÄ± talep ediliyor?
â€¢ EvliliÄŸi kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸekilde boÅŸanma ile sonuÃ§lanan eÅŸler arasÄ±nda bir daha barÄ±ÅŸma ihtimali olmamasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme ihtimalleri bulunmasÄ± sebebiyle kadÄ±nlar Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da babaya ait soyadlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ± istememektedirler. â€¢ Hatta zaman zaman Ã§ocuklarÄ±na karÅŸÄ± bir baba olarak sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmemesi sebebiyle aradaki sevgi ve saygÄ± baÄŸÄ±nÄ±n ortadan kalkmasÄ± ve babanÄ±n anneye karÅŸÄ± olumsuz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶ren Ã§ocuklar da babalarÄ±nÄ±n soyadlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak istememektedirler. â€¢ Ã–zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardaki Ã§ocuklar aÃ§Ä±sÄ±ndan anne ile soyadÄ±n farklÄ± olmasÄ± durumu problemlere yol aÃ§makta, Ã§evrelerindeki insanlara bu durumu aÃ§Ä±klamakta zorlanmaktadÄ±rlar. AyrÄ±ca anneler de resmÃ® kurumlara baÅŸvuru yaparken Ã§ocuÄŸun annesi olduÄŸunu ispat etme sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmaktadÄ±r. TÃ¼m bu sebeplerle, birÃ§ok kadÄ±n tarafÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n soyadlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in dava aÃ§Ä±lmaktadÄ±r.
3
Bu hususta emsal karar var mÄ±?
Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan boÅŸanma sonrasÄ± Ã§ocuÄŸuna kendi soyadÄ±nÄ± vermek isteyen annenin talebinin reddi temelde bir hak ihlali olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r ve emsal teÅŸkil edecek bir karar vermiÅŸtir. Bu karara gÃ¶re boÅŸanan ve Ã§ocuÄŸunun velayetini alan bir anne artÄ±k Ã§ocuÄŸuna kendi soyadÄ±nÄ± verebilecektir. BÃ¶ylece boÅŸanan kadÄ±nlar ve Ã§ocuklarÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel kalkmÄ±ÅŸtÄ±r.
4
AyrÄ±ca kararda kadÄ±n ve erkeÄŸin evlilik sÃ¼resince ve evliliÄŸin sona ermesinde eÅŸit hak ve sorumluluklara sahip olmalarÄ± gerektiÄŸine iliÅŸkin uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸme hÃ¼kÃ¼mleri hatÄ±rlatÄ±larak eÅŸlerin, evliliÄŸin devamÄ± boyunca ve boÅŸanmada sahip olduklarÄ± hak ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± hukuksal konumda olduklarÄ±, erkeÄŸe velayet hakkÄ± kapsamÄ±nda tanÄ±nan Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nÄ± seÃ§me hakkÄ±nÄ±n kadÄ±na tanÄ±nmamasÄ±nÄ±n velayet hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan cinsiyete gÃ¶re ayrÄ±m yapÄ±lmasÄ± sonucunu doÄŸuracaÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r.
5
BoÅŸanma sonrasÄ± velayeti alan anne soyadÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in dava aÃ§abilir mi?
Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiÄŸi emsal hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, YargÄ±tay da baktÄ±ÄŸÄ± bir davada, "boÅŸanmÄ±ÅŸ kadÄ±nÄ±n, velayeti kendisine verilmiÅŸ Ã§ocuÄŸuna kendi soyadÄ±nÄ±n verilmesini, velayet hakkÄ±na dayanarak aile mahkemesinden isteyebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde karar vermiÅŸtir. BÃ¶ylece hem anayasada yer alan eÅŸitlik ve eÅŸler arasÄ±nda eÅŸitlik ilkesi, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin cinsiyete dayalÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±na uygun davranÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶ylece boÅŸanma sonrasÄ± velayeti anneye verilen Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nÄ±n annenin aÃ§acaÄŸÄ± dava ile deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸi Anayasa Mahkemesi kararÄ± ile uygulamada yerini almÄ±ÅŸtÄ±r.
6
Fransa'da her iki soyadÄ±n birleÅŸiminden oluÅŸan bir soyadÄ± belirlenebiliyor
Ã‡oÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinde boÅŸanan anne, Ã§ocuÄŸuna kendi soyadÄ±nÄ± verebilmektedir. FransÄ±z Medeni Kanunâ€™da; doÄŸum anÄ±nda veya hemen akabinde hem annesine hem de babasÄ±na soy baÄŸÄ± ile baÄŸlÄ±ysa, anne ve baba Ã§ocuÄŸun soyadÄ±nÄ± birlikte belirlerler. Ã‡ocuÄŸun soyadÄ± olarak eÅŸlerden birinin soyadÄ± seÃ§ilebileceÄŸi gibi eÅŸlerin her ikisinin soyadÄ±nÄ±n birleÅŸiminden oluÅŸan bir soyadÄ± da belirlenebilir. Ã‡ocuÄŸun soy baÄŸÄ± anne veya babadan sadece biri ile kurulmuÅŸsa, diÄŸeriyle kesilmiÅŸse (bir boÅŸanma sÃ¼reciyle) bu durumda Ã§ocuk kiÅŸisel baÄŸ kurduÄŸu ebeveynin soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaktÄ±r.
7
Ä°spanyol Hukukunda Ã§ocukÂ her iki tarafÄ±n soyadÄ±nÄ± da kullanabilirÂ
Ã‡ocuÄŸun soyadÄ± denince akla gelecek en Ã§arpÄ±cÄ± dÃ¼zenleme Ä°spanyol hukukundadÄ±r. Ä°spanya Hukukuâ€™na gÃ¶re, Ã§ocuÄŸun soyadÄ± soy baÄŸÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Buna gÃ¶re, Ã§ocuk hem annesinin hem babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± alacaktÄ±r. Kural olarak, Ã§ocuk Ã¶nce babasÄ±nÄ±n sonra annesinin soyadÄ±nÄ± alÄ±r. BoÅŸanma sÄ±rasÄ±nda da ebeveynler Ã§ocuÄŸun hangi ebeveynin soyadÄ±nÄ± alabileceÄŸini kararlaÅŸtÄ±rabilirler. Ä°ster anne olsun ister baba, boÅŸandÄ±ktan sonra Ã§ocuk bir tarafÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanabilir ya da babanÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmaya devam edebilir.
8
Alman Medeni Kanununa gÃ¶reÂ Ã§ocuk, velayet hakkÄ±na sahip ebeveynin soyadÄ±nÄ± kullanabilir
Almanya'da Ã§ocuÄŸun anne ve babasÄ±nÄ±n ortak bir soyadÄ± bulunuyorsa, Ã§ocuk doÄŸum ile bu soyadÄ±nÄ± kazanacaktÄ±r. BoÅŸanma gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde, Ã§ocuÄŸun anne ve babasÄ±nÄ±n ortak bir soyadÄ± bulunmuyor ve Ã§ocuÄŸun velayetine de sadece biri sahip ise, Ã§ocuk, velayet hakkÄ±na sahip ebeveynin soyadÄ±nÄ± kazanacaktÄ±r.
9
Ã‡ocuk 5 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸsa Ã§ocuÄŸun rÄ±zasÄ±nÄ± alarak soyadÄ±nÄ± seÃ§ebilir
Bu arada Ã§ocuÄŸun velayetine sahip olan ebeveyn, Ã§ocuÄŸa diÄŸerinin soyadÄ±nÄ± da â€“ elbette diÄŸer ebeveynin ve eÄŸer Ã§ocuk 5 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸsa Ã§ocuÄŸun rÄ±zasÄ±nÄ± alarak â€“ verebilir. Bu durumda boÅŸanan anne Ã§ocuÄŸunun velayeti kendisinde olduÄŸu sÃ¼rece kendi soyadÄ±nÄ± verebilir. BoÅŸanan anne daha sonra yeniden evlenirse; Ã§ocuÄŸa yeni evliliÄŸindeki soyadÄ±nÄ± verebilir. Veya bu soyadÄ±nÄ± Ã§ocuÄŸun mevcut soyadÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne veya sonuna ekleyebilir. Ancak bÃ¶yle bir deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±labilmesi iÃ§in Ã§ocuk 5 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸsa Ã§ocuÄŸun ve Ã§ocuk anne ve babanÄ±n ortak velayetinde ise diÄŸer ebeveynin de rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gerekmektedir
10
Yunan Medeni Kanunuâ€™nda eÅŸler boÅŸanÄ±ncaÂ Ã§ocuk annenin soyadÄ±nÄ± alÄ±r
Yunan Medeni Kanunuâ€™nda eÄŸer Ã§ocuÄŸun anne ve babasÄ± artÄ±k evli deÄŸilse, Ã§ocuk annenin soyadÄ±nÄ± alacaktÄ±r. Annenin ve Ã§ocuÄŸun rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± halinde annenin kocasÄ± noter Ã¶nÃ¼nde bulunacaÄŸÄ± bir beyan ile Ã§ocuÄŸa tek baÅŸÄ±na veya annesinin soyadÄ± ile kullanmasÄ± iÃ§in kendi soyadÄ±nÄ± verebilir.