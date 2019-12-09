İşte Johnson’ı heyecanlandıran o fotoğraf

‘T Vine’ dergisinin Türkiye kökenli editörü İpek Özerim, o anları şöyle anlattı: “Johnson, seçmenlere partisinin çalışmalarını anlatırken ben de babamın bana verdiği fotoğrafı çevremdekilere gösteriyordum. O sırada Johnson’un danışmanlarından biri geldi ve fotoğrafı görmek istedi. Fotoğraftakilerden birinin Johnson’un amcası olduğunu söylediğimizde ‘Bunu hemen Johnson’a bildirmeliyiz’ dedi ve beni Johnson’un yanına götürdü. Johnson’a ‘Oturanlardan soldaki babam Oktay Hamit, arka sıradakilerden sağdaki de sizin amcanız Zeki Kuneralp’ dediğimde yüzünde bir heyecan oluştu ve ‘Bu benim amcam Zeki Kuneralp’ cümlesini iki kez tekrarladı.”