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11 Aralık 2019 - 08:00,

Boran Kuzum ile Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor

Boran Kuzum, iki hafta önce Zorlu Center’da birlikte görüntülendiği meslektaşı Nihal Işıksaçan’la bu kez Nişantaşı’nda objektife takıldı. Oyuncu, sarılarak yürüdüğü Işıksaçan’la “sadece arkadaş” olduklarını söyledi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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HASRET GİDERDİK

“Vatanım Sensin” dizisindeki Leon rolüyle ünlenen Boran Kuzum, 27 Kasım’da Zorlu Center’da Nihal Işıksaçan’la görüntülenmiş, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır görüşmeye fırsat bulamıyorduk, bugün buluşup hasret giderelim istedik” demişti.

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SADECE ARKADAŞIM

İkili önceki gün de Nişantaşı’nda objektife takıldı. Yürürken elini Nihal Işıksaçan’ın omzuna atan Boran Kuzum, objektifleri fark edince gerildi. Işıksaçan’dan uzaklaşan oyuncu, sorular üzerine “Sadece arkadaşım, başka özel bir durum yok” dedi.

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En son Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisinde rol alan Boran Kuzum bir süredir ekranlardan uzakta.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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