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Oyuncu çift, tek celsede boşandı

Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu meslektaşı Bora Akkaş’la tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Özge Eğrikar
07.09.2019 - 14:39 | Son Güncelleme:
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Oyuncu çift, tek celsede boşandıNext

Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu meslektaşı Bora Akkaş’la tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Etiketler: boşanıyor

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