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Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları! İşte en çok kazandıran yerler

Gayrimenkul birçok kesim için en güvenli yatırım aracı. Peki bu yatırım kendini kaç yılda amorti eder. Ülke genelinde konutların satış ve kira değerlerine bakarak, yatırımın kendini kaç yılda amorti ettiğini inceledik.İşte o liste...

Gülistan ALAGÖZ-galagoz@hurriyet.com.tr
25.01.2019 - 08:34 | Son Güncelleme:
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Bölge, il ve ilçelere göre konut fiyatları İşte en çok kazandıran yerlerNext

Bölge/İl-ilçe: Marmara

Amortisman Süresi (Yıl): 20.5

Satış Fiyatı (TL/m2): 2.953

Kira Değeri (TL/m2): 11.88

Etiketler: konut satışları , konut fiyatları , konut , haberler

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