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Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyor!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi mezunu Hüseyin Canbaz, ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları, lavabolar ve oyuncaklar imal ediyor. Canbaz, ürettikleri lavaboların fiyatının bin 200 ila 2 bin lira arasında değiştiğini belirtiyor.
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