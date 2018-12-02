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    Haberler >Gündem>Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyor!

    Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyor!

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren Boğaziçi Üniversitesi mezunu Hüseyin Canbaz, ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları, lavabolar ve oyuncaklar imal ediyor. Canbaz, ürettikleri lavaboların fiyatının bin 200 ila 2 bin lira arasında değiştiğini belirtiyor.

    Fotoğraflar: AA
    02.12.2018 - 17:54 | Son Güncelleme:
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    Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldu, şimdi bu işi yapıyorNext

    Hüseyin Canbaz, yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.

    Etiketler: , son dakika
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