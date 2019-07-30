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Boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıkıyor
1 haftadır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Rus model ve blogger Ekaterina K. Moskova'daki evinde boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu. Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
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