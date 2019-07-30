Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıkıyor

    Boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıkıyor

    1 haftadır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Rus model ve blogger Ekaterina K. Moskova'daki evinde boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu. Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

    Fotoğraflar: Instagram
    30.07.2019 - 19:29 | Son Güncelleme:
    1 / 9
    Boğazı kesilmiş ve çıplak halde valizde bulunmuştu Ayrıntılar ortaya çıkıyorNext

    24 yaşındaki Rus bloggerın boğazını kesen katil, bavula koyduğu cesedi kadının evinin ortasında bıraktı.

    Etiketler: Ekaterina K. , cinayet
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.