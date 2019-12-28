Boğazdaki 71 yalı satışa çıktı! Fiyatları dudak uçuklatıyor

Üç katlı 150 metrekareli kapalı alanlı. Kat mülkiyetli, iskanlı ikinci derece tarihi eser önüne de teknenizi bağlayabiliyorsunuz, rıhtımı da var. Yaklaşık değeri 2 milyon dolar. Buradan da pazarlık payı olabilir. Burası çok ünlü bir ailenin yaşadığı yerdi. En üst ütopik rakam 150 milyon dolara Katarlılara satıldı. Şu an 95 milyon dolar ile Zeki Paşa Yalısı satışta. Yine Sadrazam Kadri Paşa Yalısı. Bildiğim bunun gibi birçok yalı isimleri var. 90-100 milyon dolarları buluyor şu ana kadar 150 milyon dolar piyasa koşullarında yok.