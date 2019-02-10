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Boğaz'a 100 metre... Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıktı!

Semra Özal’ın, eşi Turgut Özal’ın ölümünden 1 yıl sonra taşındığı ve 23 yıl boyunca yaşadığı Sarıyer’deki köşk satışa çıkarıldı. Boğaz’a 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel ise 19 milyon lira.

İsmail BAYRAK
10.02.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Boğaza 100 metre... Özal Ailesinin köşkü satışa çıktıNext

Semra Özal’ın, eşi Turgut Özal’ın ölümünden 1 yıl sonra taşındığı ve 23 yıl boyunca yaşadığı Sarıyer’deki köşk satışa çıkarıldı. Boğaz’a 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel ise 19 milyon lira.

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