Boğaz'a 100 metre... Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıktı!
Semra Özal’ın, eşi Turgut Özal’ın ölümünden 1 yıl sonra taşındığı ve 23 yıl boyunca yaşadığı Sarıyer’deki köşk satışa çıkarıldı. Boğaz’a 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel ise 19 milyon lira.
Semra Özal’ın, eşi Turgut Özal’ın ölümünden 1 yıl sonra taşındığı ve 23 yıl boyunca yaşadığı Sarıyer’deki köşk satışa çıkarıldı. Boğaz’a 100 metre mesafedeki köşk için belirlenen bedel ise 19 milyon lira.
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