Bodrum'un yüzü gülüyor

Bodrum'a son haftalarda gelen Rus, Hollanda ve Çinli turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, tekne üzerinde eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Sezon başında gelen Rus turist sayısında geçen yıllara oranla yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.
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