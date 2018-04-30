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    Bodrum'un yüzü gülüyor

    Bodrum'a son haftalarda gelen Rus, Hollanda ve Çinli turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, tekne üzerinde eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Sezon başında gelen Rus turist sayısında geçen yıllara oranla yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.

    DHA
    30.04.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:
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    Bodrumun yüzü gülüyorNext

    Son 2 haftada Rusya Ukrayna, Litvanya, Belçika, Hollanda ve Çin'den Bodrum'a gelen turist sayısında patlama yaşandı.

    Etiketler: turizm , gündem

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