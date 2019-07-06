Bodrum'un en iyi 10 kahvaltı mekanı

Bodrum’un her hali başka güzel. Ama sabahları denizin çarşaf gibi olduğu, sadece dalga seslerini duyduğunuz saatleri de yakalarsanız tadına doyamazsınız. Bir de güne nefis bir kahvaltıyla başlarsanız zirveyi yakalarsınız. İşte gerek lezzeti gerek atmosferiyle, yarımadanın en güzel kahvaltı adresleri... SERKAN OCAK -Jüri- Mehmet Yaşin – Gurme Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı, rehber Senem Çapa –Halkla ilişkiler uzmanı, Bodrum sakini Bahar Akıncı – Hürriyet Seyahat gezgini Onur Baştürk – Hürriyet kent yazarı Aynur Tartan – Hürriyet Cumartesi yazarı Çağdaş Ertuna – Milliyet kent yazarı
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