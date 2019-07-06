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Bodrum'un en iyi 10 kahvaltı mekanı

Kent yazarı, gurme ve gazetecilerden oluşan büyük jüri seçti.

Hürriyet Haber
06.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Bodrumun en iyi 10 kahvaltı mekanıNext

Bodrum’un her hali başka güzel. Ama sabahları denizin çarşaf gibi olduğu, sadece dalga seslerini duyduğunuz saatleri de yakalarsanız tadına doyamazsınız. Bir de güne nefis bir kahvaltıyla başlarsanız zirveyi yakalarsınız. İşte gerek lezzeti gerek atmosferiyle, yarımadanın en güzel kahvaltı adresleri...
SERKAN OCAK
-Jüri-
Mehmet Yaşin – Gurme
Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı, rehber
Senem Çapa –Halkla ilişkiler uzmanı, Bodrum sakini
Bahar Akıncı – Hürriyet Seyahat gezgini
Onur Baştürk – Hürriyet kent yazarı
Aynur Tartan – Hürriyet Cumartesi yazarı
Çağdaş Ertuna – Milliyet kent yazarı

Etiketler: kahvaltı , bodrum

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