Bodrum'da korku dolu anlar

BODRUM'da, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çevrede ev ve yazlıkları bulunanlar, çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
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