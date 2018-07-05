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    Bodrum'da korku dolu anlar

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

    AA
    05.07.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:
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    Bodrumda korku dolu anlarNext

    BODRUM'da, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çevrede ev ve yazlıkları bulunanlar, çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

    Etiketler: yangın , son dakika , haberler
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