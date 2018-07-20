Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

MİLYARDER İşadamıAntony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış 'Denizlerin Ferrarisi' olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.
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