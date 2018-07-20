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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

MİLYARDER İşadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış 'Denizlerin Ferrarisi' olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Yaşar ANTER/DHA
20.07.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:
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Bodrum’a geldi Değeri dudak uçuklatıyor…Next

Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı.

Etiketler: yat , haberler

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