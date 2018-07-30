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Bodrum tatili devam ediyor

SİLAHLI çete üyesi olmak suçundan hapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklılığı sayesinde ünlenen Jeremy Meeks ile Topshop zincirinin sahibi Philip Green’in kızı Chloe Green, dün Bodrum’da bir kez daha objektife yansıdı.

Yaşar ANTER/DHA
30.07.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:
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Bodrum tatili devam ediyorNext

SİLAHLI çete üyesi olmak suçundanhapis yatan ve sabıka kaydı fotoğrafıinternete düşünce yakışıklılığı sayesindeünlenen Jeremy Meeks ile Topshop zincirininsahibi Philip Green’in kızı ChloeGreen, dün Bodrum’da bir kez dahaobjektife yansıdı.

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