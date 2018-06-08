Bodrum eski günlerine dönüyor mu?

Bodrum'da her geçen gün etkisini arttıran sıcak havayla birlikte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, "Bayramın ardından Bodrum eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
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