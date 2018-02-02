Bodrum dönerini tatmanız gereken adresler

Mevsimine göre taptaze sebzelerin marine edilmiş etle birleştirilmesiyle ortaya çıkan ve ünü Bodrum'dan tüm Türkiye'ye kısa sürede yayılan sebzeli döneri deneyebileceğiniz adresleri sizler için derledik...
Döner deyince akla ilk gelene meydan okuyan nefis Bodrum döneri et ve sebzeyi buluşturarak farklı tadı ile damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. İşte Türkiye’de en iyi Bodrum dönerini yiyebileceğiniz mekânlar...
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