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    Haberler >Gündem>Bodrum bu düğünü konuşuyor... Beş yıldızlı oteli kapattı, eğlence 4 gün sürdü

    Bodrum bu düğünü konuşuyor... Beş yıldızlı oteli kapattı, eğlence 4 gün sürdü

    Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.

    İHA
    07.07.2018 - 08:14 | Son Güncelleme:
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    Bodrum bu düğünü konuşuyor... Beş yıldızlı oteli kapattı, eğlence 4 gün sürdüNext

    Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.

    Etiketler: Hint düğünü

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