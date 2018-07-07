Haberler >Gündem>Bodrum bu düğünü konuşuyor... Beş yıldızlı oteli kapattı, eğlence 4 gün sürdü
Bodrum bu düğünü konuşuyor... Beş yıldızlı oteli kapattı, eğlence 4 gün sürdü
Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.
Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.
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