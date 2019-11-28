Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Black Friday yarın mı? Trend konusu Black Friday nedir?
Yurt dışından sonra ülkemizde de popülerleşen Black Friday, günlerdir konuşuluyor. ABD’de şükran günüyle bağlantılı olan Black Friday için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Bazı mağaza ve e- Ticaret siteleri farklı isimlerle kampanyalarını başlattı, asıl Black Friday günü ise kampanyaların son günü olacak. Peki, Black Friday yarın mı? Trend konusu Black Friday nedir?
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1
Black Friday ülkemizde pek çok kanalda ya da e-ticaret sitesinde “efsanevi” ya da “muhteşem” sıfatlarıyla başladı. ABD’nin Philadelphia şehrinde ortaya çıkan Black Friday şükran gününün ertesindeki ilk cuma gününe atıfta bulunuyor. Yılın en önemli indirim günlerinden olan ve iple çekilen Black Friday gününde kozmetikten teknolojiye, giyimden mobil uygulamalara kadar pek çok üründe indirimler sunuluyor. Peki, aslında Black Friday ne zaman?
2
ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" satışları Türkiye'de de tüketiciden yoğun ilgi görüyor.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN?Black Friday, bu yıl 29 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. Ancak günler öncesinden pek çok marka Black Friday indirimlerini sunmaya başladılar.
3
BLACK FRİDAY NEDİR?
'Black Friday' tüm mağazalarda yapılan alışveriş çılgınlığını temsil ediyor. Bugün, mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
4
BLACK FRİDAY TARİHİ?
Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.