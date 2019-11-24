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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24 Kasım 2019 - 12:33,

Black Friday ne zaman? Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek? (son gün)

E- ticaret siteleri ve mağazalar, Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma, Süper Cuma Muhteşem Cuma indirimlerini günler öncesinden duyurmuştu. İndirimlerini en erken başlatan e- ticaret sitelerinden biri Hepsiburada oldu. Hepsiburada, son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyaları ‘efsane cuma’ indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Peki, Black Friday ne zaman? Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek? (son gün)

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1

Günlerdir merakla beklenen Black Friday için artık sayılı gün kaldı. Yurt dışının ardından ülkemizde de popülerleşen Black Friday için belirlenmiş bir gün var ancak bazı mağazalar indirimlerini farklı isimlerle günler öncesinden sunmaya başladı: Efsane Cuma, Süper Cuma Muhteşem Cuma... En çok dikkat çeken indirimlerden biri de Hepsiburada'dan geldi. E- ticaret sitesi 21 Kasım itibariyle Efsane Cuma kampanyasını başlattı. Peki, Black Friday günü ne zaman, Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek?

2

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil eder. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen indirim çılgınlığında mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday her yıl farklı bir tarihte başlar. Peki, 2019 Black Friday ne zaman?

3

Aslen Black Friday indirimleri Kasım ayının son cuma gününe denk geliyor. 2019 yılında bu tarih ise 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Asıl tarihi 29 Kasım olmasına rağmen günler öncesinden başlayan Black Friday indiriminin süresini markaların kendisi belirliyor.

4

Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Cuma 21 Kasım Perşembe günü başlamıştı. Stoklarla sınırlı efsane indirimler, 30 Kasım’a kadar devam edecek. Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyası ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri gibi pek çok seçenek var.

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Black Friday ne zaman? Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek? (son gün)

E- ticaret siteleri ve mağazalar, Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma, Süper Cuma Muhteşem Cuma indirimlerini günler öncesinden duyurmuştu. İndirimlerini en erken başlatan e- ticaret sitelerinden biri Hepsiburada oldu. Hepsiburada, son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyaları ‘efsane cuma’ indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Peki, Black Friday ne zaman? Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek? (son gün)

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