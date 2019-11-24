Öğretmenler Günü'nün geleneği haline gelen 'Öğretmenler Günü mesajları' 2019 yılında da unutulmadı. Dünyada farklı günlerde kutlanan Öğretmenler Günü ülkemizde her yıl 24 Kasım'a denk geliyor. Öğretmenler Günü mesajları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla paylaşılıyor. İşte, henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için resimli Öğretmenler Günü mesajları...
E- ticaret siteleri ve mağazalar, Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma, Süper Cuma Muhteşem Cuma indirimlerini günler öncesinden duyurmuştu. İndirimlerini en erken başlatan e- ticaret sitelerinden biri Hepsiburada oldu. Hepsiburada, son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyaları ‘efsane cuma’ indirim fırsatlarıyla satışa sunuyor. Peki, Black Friday ne zaman? Hepsiburada efsane cuma ne zaman bitecek? (son gün)