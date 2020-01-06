Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler? İşte Bizim İçin Şampiyon filminin gerçek hikayesi
Bizim İçin Şampiyon filmi beyaz perde ardından ilk kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönemde uzun süre adından söz ettiren Bizim İçin Şampiyon filminin hem oyuncu kadrosu hem de sahneleri sosyal medyaya konu olmuştu. Türkiye’nin en tanınmış jokeyi Halis Karataş’ın yaşamından esinlenilen film, Atman Ailesi ve efsanevi at Bolt Pilot’a dair de bilgiler içeriyor. İşte Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları ve Bizim İçin Şampiyon filminin gerçek hikayesi…
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6 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında ilk kez verilecek olan Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları ve konusu bir kez daha gündeme geldi. 7 Aralık 2018’de vizyona giren olan Bizim İçin Şampiyon duygu yüklü sahneleriyle konuşulmuş, filmin esin kaynağı Halis Karataş o dönemde kendisi, vefat eden eşi ve Bold Pilot ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler?
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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI
Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi Bizim İçin Şampiyon’da başrolleri Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan canlandırıyor. Üçlüye kadroda ayrıca Sibel Taşçıoğlu, Serkan Ercan, Erdem Akakçe, Merve Altınkaya eşlik ediyor.
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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON GERÇEK HİKAYESİ
Türkiye’nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, zirveye yükselişi, eşi Begüm Atman’ın hastalığıyla mücadelesi ve efsane atı ‘Bold Pilot’la kırdığı rekorları anlatıyor. Bir tarafta, Atatürk’ün “Atçılık sosyal bir ihtiyaçtır, geliştirmek gerekir” tavsiyesiyle atçılığa başlayan köklü Atman ailesi... Diğer tarafta altı çocuklu Sivaslı bir aileden gelen, Atman harasında işe başladıktan sonra Türkiye’nin en ünlü jokeyi olan Halis Karataş. Ve bu iki öyküyü birleştiren efsane at: Bold Pilot.