Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler? İşte Bizim İçin Şampiyon filminin gerçek hikayesi

6 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında ilk kez verilecek olan Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları ve konusu bir kez daha gündeme geldi. 7 Aralık 2018’de vizyona giren olan Bizim İçin Şampiyon duygu yüklü sahneleriyle konuşulmuş, filmin esin kaynağı Halis Karataş o dönemde kendisi, vefat eden eşi ve Bold Pilot ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncuları kimler?