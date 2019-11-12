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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
12 Kasım 2019 - 16:26,

Bizim için bittin sen!

Neredeyse tüm hayatlarını kameralar önünde yaşayan Kardashian- Jenner ailesinin evinde bile kapalı kapılar ardında ilginç gelişmeler oluyor...

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1

ABD magazin basınının iddiasına göre ailenin üç kız kardeşi kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. Olayın kahramanları ise Kris Jenner'ın artık hayatta olmayan eşi Robert Kardashian'dan dünyaya gelen en küçük kızı Khloe Kardashian ile sonradan cinsiyet değiştirip kadın olan ve Caitlyn adını alan eski eşi Bruce Jenner'dan olan kızları Kendall ve Kylie Jenner.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

2

İddialara göre Khloe Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner arasındaki kıvılcımı ateşleyen olay ise Caitlyn Jenner'ın doğum günü.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

3

Basına yansıyanlara göre Khloe Kardashian'ın, babaları Caitlyn Jenner'ın doğum günü kutlamasına katılmaması Kendall ve Kylie Jenner'ı iyice çileden çıkardı. Kardashian, bir zamanlar kendisine üvey de olsa babalık yapan Caitlyn Jenner'a kutlama için çiçek de gönderdi ama bu yeterli olmadı.  

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

4

Gerilimin artık eyleme dökülmesine neden olan bu olsa da üç kardeşin arasının bir süredir iyi olmadığı da iddia ediliyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

5

Radar adlı sitenin iddiasına göre Khloe Kardashian bir süredir bencil tavırlarıyla ailesini de yakın çevresini de canından bezdirdi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

6

İleri sürülenlere göre Khloe Kardashian, yakın çevresinden kimseyi umursamıyor. Kendisini telefonla arayanlara geri dönmüyor, ailece yaptıkları işlerle ilgili toplantılara katılmıyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

7

Yine iddialara göre Khloe Kardashian partilere gidiyor ve alkolün dozunu kaçırıp sarhoş olunca da hem Caitlyn Jenner hem de ailedeki diğer üyelerle ilgili hoş olmayan konuşmalar yapıyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

8

Khloe Kardashian'ın bir süredir ailesiyle sorun yaşadığı biliniyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

9

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Bruce Jenner cinsiyet değiştirip kadın olmuştu.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

10

Eski bir olimpik sporcu olan Jenner adını da Caitlyn olarak değiştirmişti.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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