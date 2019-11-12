Bizim için bittin sen!

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "ilk etapta cinayet gibi gözüküyor" dedi. Ayrıca, Le Mesurier’ın 10 yıldır depresyon ilacı kullandığı saptanırken, olayın meydana geldiği gün, iş yerinde gün boyu stresli olduğu, parmak iziyle girilen ofisinde çalışanların dahi şifreyi bilmediği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''(eski İngiliz subayının ölümü) Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.
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