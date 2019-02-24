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'Bizim de bir kar pozumuz olmalı!' Ünlü isimlerin objektifinden...

Meteoroloji günler öncesinden uyardı, beklenen kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Ünlü isimler beyaza bürünen şehirde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
24.02.2019 - 15:14 | Son Güncelleme:
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Bizim de bir kar pozumuz olmalı Ünlü isimlerin objektifinden...Next

Meteoroloji günler öncesinden uyardı, beklenen kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Ünlü isimler beyaza bürünen şehirde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.

Etiketler: kış , ünlüler

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