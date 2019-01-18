Bizim çalışma ortamı böyle

Diyelim ki bir uçak yolculuğuna çıktınız ve gideceğiniz yere ulaştınız.Tüm yolculuk boyunca size hizmet eden güler yüzlü kabin ekibi gözlerden uzak olduğunda neler yapıyor biliyor musunuz? Peki ya siz uçaktan indikten sonra?
Daha eski zamanlar için geçerli değil elbette ama artık teknoloji çağındayız ve kabin ekibi de mesaisi biter bitmez cep telefonlarını alıp selfie çekme yarışına giriyor. Hostesler, pilotlar, uçuş teknisyenleri uçakta çektikleri selfie pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.
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