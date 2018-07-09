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Bize ne senin emzirmenden!

Ünlü modelin, küçük kızının isteğini kırmamak için çektirip paylaştığı emzirme pozu olay oldu.

Hürriyet Haber
09.07.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:
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Bize ne senin emzirmendenNext

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu. 32 yaşındaki Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi. Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırdı.

Fotoğraflar: Instagram, Twitter 

Etiketler: instagram , demet akalın , neslihan atagül , kadir doğulu

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