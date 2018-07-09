Bize ne senin emzirmenden!

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu. 32 yaşındaki Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi. Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırdı.
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