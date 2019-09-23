Biz partiye geldik!

Bu yıl 71'inci kez düzenlenen Emmy Ödülleri'nin ardından çeşitli parti ve resepsiyonlar da düzenlendi. Törende ödül kazananlar, törene katılanlar dışında bu partilerin her biri ünlü konukları ağırladı.
Ödül dağıtımının ardından gerçekleşen partilerden birinin konukları arasında Meryem Uzerli de vardı. Uzerli, top model Heidi Klum ile çekilen pozuna da Instagram sayfasında yer verdi. İşte Emmy partilerinden objektiflere yansıyanlar.
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