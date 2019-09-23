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Biz partiye geldik!

Emmy töreninden sonra düzenlenen partide konuklar arasında Meryem Uzerli de vardı.

Hürriyet Haber
23.09.2019 - 13:18 | Son Güncelleme:
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Biz partiye geldikNext

Bu yıl 71'inci kez düzenlenen Emmy Ödülleri'nin ardından çeşitli parti ve resepsiyonlar da düzenlendi. Törende ödül kazananlar, törene katılanlar dışında bu partilerin her biri ünlü konukları ağırladı.

Ödül dağıtımının ardından gerçekleşen partilerden birinin konukları arasında Meryem Uzerli de vardı. Uzerli, top model Heidi Klum ile çekilen pozuna da Instagram sayfasında yer verdi. İşte Emmy partilerinden objektiflere yansıyanlar.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

Etiketler: emmy 2019 , ödül töreni

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