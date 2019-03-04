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Biz Müslüm Gürses ailesiyiz!

Müslüm Gürses, vefatının 6’ncı yılında anıldı. Usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine hayat arkadaşı Muhterem Nur başta olmak üzere Gürses’in arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

Deniz BOY
04.03.2019 - 07:53 | Son Güncelleme:
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Biz Müslüm Gürses ailesiyizNext

Müslüm Gürses, vefatının 6’ncı yılında anıldı. Usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine hayat arkadaşı Muhterem Nur başta olmak üzere Gürses’in arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

Etiketler: müslüm Gürses , Muhterem Nur müslüm gürses

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