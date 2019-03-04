Biz Müslüm Gürses ailesiyiz!

Müslüm Gürses, vefatının 6’ncı yılında anıldı. Usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine hayat arkadaşı Muhterem Nur başta olmak üzere Gürses’in arkadaşları ve sevenleri de katıldı.
Müslüm Gürses, vefatının 6’ncı yılında anıldı. Usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine hayat arkadaşı Muhterem Nur başta olmak üzere Gürses’in arkadaşları ve sevenleri de katıldı.
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